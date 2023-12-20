【時報記者林資傑台北報導】半導體測試設備大廠愛德萬測試（Advantest）宣布與無線解決方案供應商Amarisoft攜手合作5G及物聯網（IoT）元件測試，開放Amarisoft旗下4G及5G AMARI Callbox客戶可使用MLT測試管理軟體，與通訊網路業者密切合作開發獲營運商認證的測試計畫。

愛德萬測試表示，無線元件測試軟體將開放給Amarisoft生態系客戶使用，透過將測試案例腳本外包給公司工程團隊，AMARI Callbox使用者能順暢利用專利測試引擎執行自動化測試，並在測試引擎上提供營運商認可的測試計畫，給予用戶全面性的測試體驗。

愛德萬測試的測試管理軟體，具備互動（Interactive）、開發者（Developer）及一致（Conformance）3種主要模式。測試計畫提供多種測試案例設置選擇，包括針對5G NR SA和GSMA TS.35的多個新計畫，以及更新原有逾2250個不同測試情境的測試計畫。

愛德萬測試STBU-W2BI系統測試事業單位資深副總Dinesh Doshi指出，Amarisoft經濟的網路測試系統滿足各方使用者需求，包括無線元件OEM、晶片組與模組製造商、教育機構、測試實驗室和無線技術研發組織。

Dinesh Doshi表示，愛德萬測試的可攜式軟體十分適合與AMARI Callbox搭配，後者只需花費最少力氣，便能輕鬆且經濟的針對使用中的特定模式進行調整，實現真正的協同合作。

Amarisoft銷售與行銷副總Marouan Benabdellah-Chaouni表示，愛德萬測試藉此可向公司客戶提供經驗證的測試管理軟體，確保客戶能順利執行優異的軟體功能和營運商認可的測試計畫，能進行臨時元件測試，並獲得AMARI Callbox最佳效能表現。