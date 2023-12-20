【時報-台北電】台北股市集中市場13:00，加權指數17614.60點，漲38.05點；總計625家漲、299家跌、121家持平；委買37735406張、委賣23550313張；總成交值2580.18億元。

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