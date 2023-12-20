近日紅海發生10多起商船遭葉門叛軍襲擊事件，美國攜手英、法等10國組建海上防衛部隊，共同保護紅海商船航行安全，而許多海運業者紛紛改道，繞行非洲好望角。業內人士表示，由於船隻繞道需要花費更長時間，將導致貨櫃和商品交付延誤，屆時亞洲空貨櫃短缺，將加劇供應鏈中斷困境。
參與守護紅海航行安全的國家，包括美國、英國、巴林、加拿大、法國、義大利、荷蘭、挪威、塞席爾與西班牙。
CNBC報導，德迅集團（Kuehne+Nagel）資深副總裁蒙特龍（Paolo Montrone）表示，目前已經有57艘貨櫃船繞道非洲航行，越來越多船隻選擇這條路線，預計數量還會持續攀升。
目前地中海航運、 馬士基、 赫伯羅特、 達飛輪船、陽明海運和長榮海運均表示，將立即改道所有預定航班，以確保船員和船隻安全。這些海運業者占全球貿易量約60% 左右。
隨著大型航商暫停行駛危險的紅海區域，選擇繞過非洲到達印度洋，使得運價成本更高，不僅額外增加14天運輸航程，燃料成本也大幅提高。
蒙特龍表示，由於更新抵港時間和規劃需求，預計將出現塞港情況，因為貨櫃網絡重新配置相當複雜，加上要把空貨櫃運送至需求區域，至少要花10~20天時間，不排除加劇供應鏈中斷風險，屆時亞洲空貨櫃短缺成為一潛在問題。
葉門叛軍攻擊事件已經推高海運成本。目前傳出歐洲線滿艙，部分航商美東線運價近期每40呎櫃可能補漲約300美元，明年1月1日起歐洲線再喊漲，每40呎櫃運價上看4000美元。
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