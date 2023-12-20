三三會理事長林伯豐今日表示，中國大陸提前結束貿易調查以及宣布調查結果對台灣是警訊，對最重要議題仔細研究怎麼回應也不是很難，立場正確什麼都好說，應朝這方向想法去回應。

我方堅持WTO（世界貿易組織）架構下進行協商，林伯豐表示，台灣立場不夠穩定有很多缺失，應該尋求別的辦法去配合與發展。

對於外界關心年輕人對ECFA（兩岸經濟合作架構協議）無感，林伯豐表示，年輕人找不到工作就有感，所有企業支撐，要有勞工配合，勞資合作才能夠發展成功，如果資本不夠，市場不夠，勞工需求就會減少，對兩邊而言都是損失。

#三三會 #林伯豐 #中國 #提前結束 #貿易調查 #年輕人 #ECFA #無感 #找不到工作