【時報記者張漢綺台北報導】櫃檯買賣中心「接軌IFRS永續揭露準則專區2.0版」將於12月25日上線，櫃買中心指出，本次2.0改版另有新增宣導影片、實務指引及範例等子題，將持續配合本藍圖專案小組之研議進度，陸續推出相關資訊。

配合金融監督管理委員會於今(112)年8月發布「我國接軌IFRS永續揭露準則藍圖」，為宣導接軌IFRS永續揭露準則並減緩上市櫃公司之焦慮，櫃買中心即同步推出「接軌IFRS永續揭露準則專區」，內容包含我國接軌架構、IFRS永續揭露準則、宣導專區、實務指引及問答、以及永續知識等5大主題，提供永續資訊之一站式整合服務，協助各界對IFRS永續揭露準則之瞭解。

櫃買中心表示，為持續擴充並優化網站內容及功能，預計於12月25日推出上開專區網站2.0版，主要為新增客製化查詢功能，上市上櫃公司只要輸入公司本身股票代號，即可查詢並產製出專屬於該公司之路徑圖，客製化之內容包含公司之永續報告書、溫室氣體盤查及確信、接軌IFRS永續揭露準則暨董事會不同性別董事不得少於1人、以及獨立董事人數不得少於董事席次1/3、獨立董事連續任期不得超過3屆等各項政策之法規適用及揭露時程，以及如何查詢現有已上傳之永續報告書與E(環境面)、S(社會面)、G(治理面)各類企業案例等，協助公司及早因應規劃。