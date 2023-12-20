【時報-台北電】據美國石油協會(API)的數據顯示，上周美國原油和成品油庫存均有所增加，引發獲利了結，打壓油價電子盤下跌，周三(12/20)截至台北時間下午12點20分整，原油期貨報價如下：美國NYMEX-2月輕質原油期貨跌0.05美元，報每桶73.89美元；倫敦ICE-2月布蘭特原油期貨跌0.13美元，報每桶79.1美元。(編輯：鄧凱綺)(商品行情網)

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