【時報記者王逸芯台北報導】有外電消息傳出，聯發科(2454)成功擠進蘋果供應鏈，預計最快2025~2026年供貨，但會是由Apple TV等周邊產品採用，假設消息為真，儘管聯發科未一舉打入蘋果主流商品，但其卻可以視為聯發科打入蘋果的敲門磚，使得雙方有機會在長線上衍生更多的合作關係，對聯發科來說絕對是有正面助益的。
傳出聯發科順利拿下蘋果Wi-Fi晶片訂單，該晶片最快會在2025~2026年開始向蘋果供貨，惟該晶片並未使用在蘋果主流產品線上，而是會先導入類似Apple TV等周邊產品。
據悉，由於聯發科打入蘋果的該款WiFi晶片為規格較入門的型號，也因此，不會影響到蘋果和博通的合作關係，博通對蘋果來說依舊是非常重要的晶片合作商，且蘋果尚無計畫於基頻上與聯發科進行合作，主要是考量更換晶片對效能及相容性會有風險。
只要和訂單有關，當然是聯發科的一線商業機密，本次傳出的與蘋果合作，儘管並非大量出貨的iPhone或是iPad等消費性產品，極有可能只是傳聞中的Apple TV等周邊產品，但不妨將此視為打入蘋果的敲門磚恐比實質業務貢獻更具意義。聯發科長期以來以非蘋為主要合作夥伴，對於打入蘋果供應鏈的說法也時有所聞，但終究未獲證實，倘若未來聯發科真成功擠進蘋果供應鏈，則對其業務勢必如虎添翼。
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