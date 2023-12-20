【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】聯準會明年轉向鴿派的樂觀氣氛帶動隔夜美股再度收高，受此激勵，周三南韓KOSPI指數盤中大漲1.54%，報2,608.69點。

聯準會上周三會後宣布維持基準利率不變，並表明其緊縮周期已經來到終點，同時將明年的降息預測從2次各25個基點調整為3次各25個基點。

在主要權重股方面，南韓最大晶片製造商三星電子暫漲1%，SK海力士漲1.23%，電池製造大廠LG Energy Solution漲1.41%。

現代汽車漲3.69%，其關係企業起亞汽車大漲6.05%。入口網站Naver跌0.22%，即時通平台Kakao漲0.19%。

外資盤中買超韓股2293億韓元。

韓元盤中漲0.51%，報1,301.2兌一美元；今年以來韓元兌美元貶值2.8%。

今年以來，KOSPI指數上漲16.03%，過去30個交易日累漲5.1%。

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