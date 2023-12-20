【時報記者葉時安台北報導】和泰車(2207)旗下iRent共享車平台營運版圖再擴大，為了促進離島租車的便利性及國旅發展，iRent於2020年8月開進澎湖，即日起宣布攜手金門在地知名業者冠城租車租賃夥伴，提供24小時汽車同站租還服務，用戶從機場只要步行約5分鐘就能自助租還車。

iRent共享車平台全台營運據點已超過2000個，看準離島旅遊熱潮，將服務範圍再延伸至金門，成為iRent進駐離島的第二站，另外，iRent秉持提升即時、便捷的租車體驗，將據點設立於金門機場的第二停車場，下飛機便可輕鬆取車。此外，每到春節期間，金門總會湧入大量旅客、返鄉人潮，iRent推出春節早鳥優惠活動。

未來iRent將持續因應不同需求的民眾、結合重要交通樞紐並聯手深耕當地的短租業者，以擴及全台各縣市與外島為終極目標，共創綠色移動生態圈。