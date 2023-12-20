【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】日本央行沒有就何時退出負利率政策給出任何暗示，周三日經225指數早盤大漲580.02點或1.75%，收在33,799.41點，創11月20日以來新高。東證一部指數晨收漲1.08%，報2359.05點。

Tokai Tokyo Research Institute市場分析師Shuutarou Yasuda 表示，日本央行總裁植田和男沒有就退出負利率政策的時間釋出任何信號，「他沒有給我們任何線索，甚至連日銀是否已經接近做出這樣調整都沒有透露任何風聲」。

日本央行周二宣布維持其超寬鬆貨幣政策不變，此決議符合市場普遍預期動。該央行選擇等待更多證據來證明薪資與物價將漲到足以讓大規模貨幣激勵政策退場。

市場人士表示，聯準會上周意外轉向鴿派，激勵隔夜美股再度收高，以及日圓兌美元急貶，也為日股帶來提振。

在焦點股方面，Uniqlo母公司迅銷（Fast Retailing）早盤勁揚3.84%，對日經指數的提振最大。此外，矽晶圓製造大廠信越化學（Shin-Etsu Chemical）大漲4.5%。空調製造商大金工業（Daikin Industries）漲3.73%。

凸版印刷（Toppan Holdings）獲大和證券將投資評級調升至「優於大盤」（outperform），股價應聲飆漲9.76%，在日經指數成分股中漲幅最大。

東證33大類股普遍走高，機械類股漲2.32%，漲幅最大。小松製作所（Komatsu）和久保田（Kubota）分別上漲3.18%和1.55%。