【時報記者張漢綺台北報導】富邦媒(8454)看準此波家電採買潮，富邦媒momo集結1300大知名品牌、超過6萬件家電逸品祭出限時優惠，即日起至12月31日加碼獻上「5折神券限量搶」最高現折2000元，在多重好康帶動下，預估帶動清潔家電銷售年增逾20%。
年末尾牙商機夯，高級家電晉升送禮首選，富邦媒旗下momo購物網分享，尾牙採購潮推升12月至今家電年增衝雙位數成長，其中可實現解放雙手打掃的「智慧清潔家電」呼聲最高，買氣年成長逾3成；奢寵愛美商機當道，強打高級精緻感的知名大廠「美容家電」也是年終犒賞的人氣之選，今年以兼具大風量及溫控護髮功能的「負離子吹風機」為消費者熱購重點，銷售年增突破3成。
為搶攻年末家電剁手潮，momo購物網即日起至12月31日嚴選超過1,300大最強家電品牌、6萬件人氣爆品祭出限時特惠價，加碼獻上「5折神券限量搶」凡於指定時間消費滿額搭配神券即享5折，最高現折2,000元，每日名額有限，領完為止；指定商品下單滿39,999元再享最高登記送2,000元mo幣；還有指定品類優惠券霸氣送，刷mo卡另享最高8%回饋無上限好康。
富邦媒11月合併營業收入為151.6億元，年增4.27%，改寫開站以來單月歷史新高，累計今年1月至11月合併營收約995.1億元，年增6%，續攀歷史同期高峰。
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