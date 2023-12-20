台積電董事長劉德音無預警宣布明年股東會後退休，背後原因引起市場揣測，媒體披露，供應鏈多半對交棒決定「不意外」，甚至認為劉德音是為了美國廠問題負責，當初評估計畫應該可以更完備。

DIGITIMES電子時報報導，供應鏈業者指出，大家都認為赴美設廠是劉德音的決定，並說服董事會成員，沒有人反對這件事，但外界都認為評估計畫可以更完備，包括資本支出擴大、建廠延宕與工會等問題原先可以預期，劉德音確實該為此負責。

外界之所以不認同劉德音退休是為了休息，在於劉德音雖然即將70歲，但年紀還是比接棒的魏哲家還要小。劉德音在聲明中提到，希望能退而不休，以不同的方式回饋自己數十年的半導體經驗，並多花點時間陪伴家人，開啟人生的新篇章。

知名分析師陸行之則認為，台積電雙頭馬車時代結束，魏哲家大權在握就要開始負全責。陸行之也提3項建議給台積電，甚至喊話，「如果視而不見，我可能會跟幾位台積電前高管，參加明年股東會以小小小股東名義表達看法。」

陸行之的建議包括，在還沒確定拿到合理美國補助之前（應該要拿個80-100億美元吧），稍微放緩亞利桑那州美廠設備移入，增加談判籌碼，更加重視股東權益。

其次，陸行之認為，如果台積電明年資本支出增長趨緩或衰退，應該繼續增加現金股利到合理水準。最後，陸行之提到，建議台積電嚴控繼續增加整體負債比例，要嚴控大幅投資美國投行公司債及美國政府公債，投資賺利差的風險，保護投資人。

陸行之強調，「我們投資台積電是看好台積電的本業獲利豐厚，投資其長期核心競爭力，不是看好其拿過去累積35年的強大信用去借長債，然後投資風險比台積電公司債風險更高的美國投行公司債及美國政府公司債賺利差。」