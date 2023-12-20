【時報-台北電】台北股市集中市場12:00，加權指數17625.04點，漲48.49點；總計605家漲、293家跌、139家持平；委買36753588張、委賣22578195張；總成交值2063.54億元。

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