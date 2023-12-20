【時報記者任珮云台北報導】綜合彭博資訊等外電新聞援引十二月份美銀美林經理人調查報告顯示，超過九成的經理人認為聯準會已結束升息循環，近九成認為未來1年內短期利率將下滑，八成認為通膨將持續放緩，超過七成認為全球經濟不會硬著陸且近四成看好未來一年美國不會陷入衰退，整體情緒轉趨樂觀，現金部位自4.7%持續下降至4.5%。

本月份的經理人調查中，預期企業獲利將轉弱的比例由淨36%下滑至淨26%，為2022年2月以來最樂觀；此外，若聯準會在2024年上半年降息，26%經理人看好長天期債將受惠、20%看好科技與生技、16%看好金融等價值股，且仍有淨24%經理人看好高評等債表現將優於非投資等級債，而對於大型股與小型股的看法則是五五波。

本月份經理人樂觀情緒升溫，股票的配置由淨2%加碼大幅攀升至淨15%加碼，並持續看好債券，對債券的配置提升1%至淨20%加碼，是自2009年3月以來最高，且45%的經理人認為明年債券的表現將居冠，持有現金的表現將居末。然而，經理人對美股，從淨11%加碼下滑至淨9%加碼，對歐股看法大幅改善，由淨23%減碼攀升至淨9%減碼，創下2023年7月以來的新高；對日股的看好度有所降溫，由淨23%加碼下滑至淨12%加碼；資金則轉入新興市場，從淨4%減碼升至淨1%加碼。

就產業別而言，經理人本月份大幅加碼銀行類股由淨10%減碼一舉攀升至淨6%加碼，工業及原物料居次，淨加碼程度最高的分別為醫療、科技與通訊。

就風險面而言，本月全球經濟衰退躍升為經理人最關注的尾端風險，高通膨使央行偏鷹、地緣政治風險惡化緊接在後，而中國房地產危機在本月取代美國商用不動產成為最可能的信用風險事件。就交易面而言，做多科技七雄為最擁擠交易，其次為放空中國股票與做多日股。