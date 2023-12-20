【時報記者任珮云台北報導】匯豐銀行今舉行2024年第一季投資展望說明會，匯豐銀特別看好亞洲股市明年表現，點選3個「加碼」的市場，包括印尼、印度和南韓。匯豐銀行在亞洲區內物色四大投資主題，以把握亞洲最具吸引力的成長和收益機會。

亞洲區內物色四大投資主題包括:(1)亞洲供應鏈重組。匯豐環球私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華指出：「這個新主題聚焦中國大陸和亞洲能夠成功分散供應鏈，從而加強競爭優勢的行業翹楚。在地緣政治緊張、貿易碎片化和高科技出口限制等影響因素下，西方跨國企業透過在印度和東協建設新的生產設施來執行『中國+1』策略，以填補其在中國供應鏈的不足，全球供應鏈多元化的速度正在亞洲區內加快。」

何偉華續指：「為減緩地緣政治風險和貿易關稅的影響，我們從亞洲供應鏈重組趨勢中找出贏家，這類企業可受惠強勁的外國直接投資流入，我們看好受惠『中國+1』策略的印度和東協企業。另一方面，儘管供應鏈重組的趨勢持續，但中國大陸高增值機械產品、電動車、消費電子產品和服務出口的穩健成長，使其成為亞洲製造商的重要零件供應國，因此中國在全球製造業供應鏈仍保持重要地位。」

(2)印度與東協崛起。何偉華提出：「我們認為，印度和東協擁有極具吸引力的長期成長機會，受惠區內私人投資維持強勁，人口結構年輕，科技發展蓬勃和綠色轉型等有利結構性因素。今年印度製造業和服務業成長率一直優於市場預期，強勁的外國直接投資流入和服務出口蓬勃，推動就業、私人消費和生產力快速成長。借助龐大、年輕和不斷成長的人口，加上迅速城市化和強勁私人消費作為關鍵成長動力，印尼成為亞洲其中一個最佳的成長和投資主題。由於印尼擁有豐富的綠色礦產和金屬儲量（電動車和電池產業的關鍵原料），因此當地進一步受惠製造業價值鏈升級。印尼的鎳儲量冠絕全球，估計有2,100萬噸，佔全球儲量的22%。」

(3)未來亞洲消費者。何偉華指出：「亞洲財富和中產階級消費者崛起，推動亞洲非必需消費品板塊成為一個亮點，包括精選的中國國內網際網路翹楚、亞洲非必需消費品企業、人工智慧和數位驅動的消費，以及亞洲金融服務供應商。我們新推出的精選主題『未來亞洲消費者』聚焦非必需消費品板塊，即使今年比較基期較高，預料到2024年，這個板塊也將實現16.4%盈餘成長。」

(4)把握亞洲利率見頂。何偉華表示：「我們以鎖定優質亞洲債券具吸引力的殖利率為重點，並看好亞洲金融債券、印度本幣債券、印尼投資等級準國債、南韓投資等級債券，和中國電訊、媒體與科技企業債券。亞洲投資等級債券指數的綜合殖利率5.4%，高於過去三年平均的4.5%。大部分亞洲經濟體的通膨逐步回落，目前預期大多數國家的通膨將在2024年跌至央行的目標區間，遠較大部分其他地區為早。我們認為亞洲債券殖利率正在見頂，預期澳洲、中國大陸、香港、印度、印尼、南韓、菲律賓和新加坡將在2024年降息。亞洲各國央行的貨幣寬鬆政策將在未來一年為亞洲債市提供政策動力。」