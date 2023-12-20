台灣下個月即將舉行總統大選，前美國在台協會主席、華府智庫布魯金斯研究所資深研究員卜睿哲專文分析這場選戰，直言不論那位候選人和政黨勝選，都將面臨治理上的種種挑戰。

卜睿哲（Richard C. Bush）昨天投書布魯金斯研究所（Brookings Institution），稱這場選戰有一項因素正在起作用，即號召選民投票，或是確保自家政黨的死忠支持者真的會出門投票。

一般來說，民進黨在這方面做得比其他政黨好，擅長透過媒體動員。國民黨將較為依賴其組織性的網絡，而缺乏強大政黨能量的民眾黨候選人柯文哲，則將憑藉個人魅力讓選民動起來。

卜睿哲提到另一個重點，過去將近8年時間裡，執政的民進黨在立法院也掌握多數，一般的共識是，這次不會有政黨同時拿下總統寶座和立法院多數，也就是說，要治理起來可能會比過去更加困難。

卜睿哲也分析這場大選對美國、台灣和中國關係的影響。

卜睿哲提到，有人警告說一旦民進黨總統候選人賴清德勝選，他必然會走向法理上的台灣獨立，屆時將引發台海戰爭，美國將無法置身事外。不過卜睿哲指出，這樣的觀點是錯誤的，並列舉原因。

他指出，第一，賴清德已將對中國的立場轉向蔡英文總統所遵循的謹慎路線。他稱自己是保護台海現狀的候選人，並認同蔡英文不屈服於中共施壓，也不因台灣獲得美國支持便挑釁中國的立場。

其次，儘管中國會用軍事行動回應台灣宣布獨立一事，北京當局也自知此舉風險甚大，部分原因是解放軍尚未準備好打一場如此複雜的戰爭。

第三，中國可以選擇維持對蔡政府的現有策略，即採取一系列脅迫行動，包括軍事力量的展現，以及各種非軍事施壓及恐嚇手段，這樣的做法風險較低。此舉針對的是台灣人民的信心，且跡象顯示這招正逐漸奏效。

再者，若是國民黨候選人侯友宜當選，雖然中國的脅迫手段會放軟，但兩岸能在多大程度上回到前總統馬英九所追求與中國交涉政策的時代，目前不得而知，畢竟2008年以來，世局變遷甚大，其中一點，便是國民黨現在對中國的戒慎程度比馬英九當政時期更高，部分原因是中共在香港等地的行徑，以及台灣輿論的轉變。

最後，卜睿哲表示，台灣人民將於1月13日選出下一位領導人，不論哪位候選人、哪個政黨獲得勝利，他們都將面臨治理上的種種挑戰，他們的出發點將會是台灣人民對於現狀的偏好。（譯者：李佩珊/核稿：徐睿承）1121220