【時報記者葉時安台北報導】縱使多位美國聯準會(Fed)官員表態不急於開始降息，但上周的鴿派轉向影響持續濃厚，周二美股擴大漲勢，道瓊連五天刷新歷史高點，標普500逼近歷史高點，費半上漲0.5%，四大指數全收紅。周三台股開漲31.8點報17608.35點，盤中最高達17644.49點、上漲67.94點，隨後5日線震盪難守，仍站穩17600關卡，盤中AI、觀光股強勢，台積電平盤震盪。
台積電ADR、日月光ADR雙雙漲逾0.9%，聯電ADR則下跌1.24%。權值王台積電(2330)現任董座將於明年股東會後退休，由副董事長暨總裁魏哲家接任，周三股價以587元開出、上漲2元，盤中在平盤震盪。聯電(2303)、聯發科(2454)同樣震盪走跌，日月光投控(3711)不慎翻黑，鴻海(2317)目前漲近1%，廣達(2382)強漲逾4%，面板雙雄群創(3481)、友達(2409)也雙雙漲約2.5%。
高價股方面，亞德客-KY(1590)重返千金，台股重現11位千金，股王世芯-KY(3661)小紅走勢，股后信驊(5274)持平至3000元，高價股中弘塑(3131)、穎崴(6515)、旭隼(6409)、緯穎(6669)等表現亮眼。
人工智慧電腦(AI PC)市場明年可望成長強勁，雙A華碩(2357)勁揚7.7%、宏碁(2353)逼近漲停。AI概念股金寶(2312)、英業達(2356)、緯創(3231)、高技(5439)、緯穎(6669)、勤誠(8210)等齊步走高，技嘉(2376)也翻紅上揚。
經濟部與交通部明年攜手啟動「順道觀光」方案，將提供來台的外國商務人士每人最高2000元，可望帶動商務旅遊商機，激勵飯店股股價表現，周三寒舍(2739)、雲品(2748)、夏都(2722)等股價上攻，觀光股如新天地(8940)、六福(2705)、鳳凰(5706)同樣表現不俗。
仁寶(2324)逐步退出低毛利率的iPad代工業務，強攻車用市場，股價衝上37.4漲停價。法說會後的華興(6164)受惠大單敲進，股價同樣12.75元漲停鎖住。
分析師表示，雖然作帳行情啟動，但須留意外資放假的資金動能，明年初仍有CES展、選舉行情、作夢行情等，中長線上可關注拉回相關利多個股。
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