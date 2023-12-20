法國國會兩院今天通過一項爭議性法案，收緊移民規定，為總統馬克宏帶來政策方面的勝利，但也暴露出他領導的中間派聯盟已出現裂痕。

綜合法新社和路透社報導，這項法案是馬克宏所屬政黨與保守反對派達成的妥協方案，體現了歐洲大部分地區政治右傾趨勢；各國政府正試圖透過對移民採取更強硬的立場，來抵禦極右派勢力崛起。

繼法國參議院表決通過後，下議院「國民議會」也壓倒性通過法案，執政黨最終無須仰賴瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）的極右派政黨「國民聯盟」（RN）支持便讓法案過關。

法國內政部長達馬南於表決過後表示：「今天，採取嚴格措施有其必要。」

法國政府最初表示，這將是一項恩威並濟的立法，讓在缺乏勞動力部門工作的移民更易於取得居留許可，同時讓非法移民的驅逐程序變得更加簡便。

然而，為了贏得右派支持，政府同意削弱居留許可措施，並將移民取得福利，包括育兒和住房津貼的時間延後幾年。

各項修正使得移民措施比最初提案緊縮許多，左派人士指控政府屈服於極右派的壓力。

法國長久以來都以身為福利大國而自豪，補助發放對象甚至包括外籍居民，透過經濟狀況調查每月提供高達數百歐元津貼，協助他們支付房租或照顧子女。

極右派主張只有法國公民應該享有這些福利，而近來保守派也開始支持這項看法。今天達成的協議，將把失業非歐盟移民獲得住房福利的時間延後5年。

這項妥協方案也將移民配額納入其中，使移民後代更難成為法國人，且雙重國籍者若因對警察犯下重罪進而判刑，則恐喪失法國公民身分。

瑪琳．雷朋及其極右派政黨最初表示將投票反對或棄權，後來卻出乎政府意料地宣布將會在表決時支持法案，讓馬克宏所屬「復興黨」（Renaissance）十分難堪，難以接受表決時與極右派站在同一陣線。

法國媒體稱，瑪琳．雷朋的意外支持是對馬克宏政黨的「死亡之吻」。

這項法案以349票贊成、186票反對的結果在下議院獲得通過；法國國會上議院參議院稍早已通過這項法案。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1121220