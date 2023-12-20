馬來西亞COVID-19疫情日趨嚴重，衛生部要求確診患者必須自行隔離5天，民眾外出應佩戴口罩，降低感染風險。

馬來西亞從12月10日到16日通報2萬696起COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例，雖比前一週增加逾60%，但確診患者絕大多數屬輕症感染，因此，疫情數字雖上升，大馬希望透過預防或限制措施降低感染風險，非逕行實施「行動管制令」。

根據衛生部在社群媒體平台臉書（Facebook）貼文，確診者除自行隔離5天以外，也要在確診日起算的10日內避免前往人員密集的公共場所或與高風險人群接觸。

衛生部指出，如果出現咳嗽、發燒或流感等症狀，應自我隔離並進行快篩檢測。

另外，新海峽時報（New Straits Times）報導，馬來西亞醫藥協會（MMA）主席阿濟然（Azizan Abdul Aziz）指出，目前多數感染COVID-19屬於輕症病患，一般人只要休息與藥物治療即可痊癒，沒必要強制施打加強針，但高風險族群必須施打加強針，避免受重症感染。

衛生部也在臉書貼文說，確診患者數目雖增加，整體而言仍處於控制範圍內，並不會造成衛生機構人員的醫療負擔，另會透過5項疫情管理計劃措施，關注大馬與其他國家的疫情狀況。

大馬衛生部會透過社群媒體平台公布最新疫情數據，並制定多項措施因應疫情發展，包括提早發現變種病毒株與進行TRIIS（測試、報告、隔離、通報、就醫）步驟。各醫療院所提前準備因應逐漸增加的確診患者，其它如非政府組織、武裝部隊等也會提供各項協助。（編輯：韋樞）1121220