基本工資自明年1月1日起調升，月薪從26,400元調整至27,470元，時薪由176元調整至183元，不過包含保全、社福機構、警衛人員等適用於《勞基法》第84-1條者，如果正常工作時間超過法定時數，則基本工資應該按照時數比例增加，而非以每月基本工資計算。舉例來說，如果勞雇雙方核備每月正常工時達240天，則每月基本工資應有35,025元，而非27,470元。

勞動部昨（19）表示，基本工資立法的目的是保障勞工的基本生活，維持基本購買力，凡是按月計酬的勞工明年起基本工資不得低於27,470元、比今年調升1070元；而按時計酬者不得低於183元，比今年每小時調升7元。按日計酬者的日薪，在法定正常工作時數內，不得低於183元乘以工作時數的金額。

不過對於適用《勞基法》第84-1條的工作者，勞動部勞動條件及就業平等司副司長王金蓉表示，其正常工作時間如果超過法定正常工作時數，則其基本工資應該按照時數比例增計，而非以每月基本工資數額計算。

舉例來說，保全業的保全人員勞雇雙方約定「按月計酬」，且每月正常工作時數為240小時者，比平均每月正常工時數174小時多出66小時，則其基本工資應該以35,025元為基準，如果每月加班時數達48小時上限，則當月薪資不應該低於42,350元。詳細算法可見勞動部網站：https://www.mol.gov.tw/1607/28690/2282/2284/2290/7160

根據《勞基法》第84-1條列出的「現行勞動基準法第84條之1工作者」共有50類，包括事業單位配車駕駛、會計助理、航空公司空勤、保全、電腦監控員、房屋仲介、社福輔導員和監護工、工地監造、室內設計工地監造、工友、抽水站操作員、警衛、會計師、電影片場工作者、律師、考試闈內人員、殯葬業禮儀師、導遊領隊、漁船船員、住院醫師、碼頭裝卸、離岸風場維修員、不動產估價師等。