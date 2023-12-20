美國物流龍頭聯邦快遞（FedEx）19日公布財報，主要快遞業務受到美國郵政總局（Postal Service）需求下滑衝擊下，本財年第二季（截至11月底）獲利未達標，FedEx 也下修全年財測。

FedEx股價19日收在280美元，盤後股價受財報財測不佳打擊暴跌到252.58美元，同業優比速（UPS）股價也被連累，挫跌2.9％。

FedEx Q2調整後獲利躍增23％至10.1億美元，或每股稀釋盈餘3.99美元，但比分析師預估少了19美分。尤其航空快遞部門營業利益驟減60％，與郵政總局對FedEx 服務的需求銳減有關。

FedEx 同時下修全年財測，營收自原先預測的與去年持平，調降為低個位數減幅。該公司預期，總體經濟情勢動盪，給客戶需求帶來負面衝擊，本財年（截止明年5月底）結束前，營收恐持續承受壓力。