美國財政部公布數據顯示，10月外國持有的美國國債規模，連續第二個月下降。
10月外資持有的美國國債，從9月的7.604兆美元降至7.565兆美元。日本仍是最大的外國投資者，持有的美國國債總值從9月的1.086兆美元增至1.098兆美元，為8月以來最多。
中國作為第二大外國投資者，繼續減持美債資產至7,696億美元，為2009年4月以來最低水平。中國10月減持85億美元美國國債。
指標10年期美國國債收益率，在10月23日達到5.021％的16年高位，主要是受到對美債供應增加的擔憂，和對美國聯準會將長期維持高利率的預期影響。
此後情況逆轉，10年期美債收益率19日跌至3.924％，因為投資者押注通膨下降將導致聯準會較之前預期更早降息。
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