【時報記者林資傑台北報導】全家便利商店旗下子公司全家餐飲(7708)將於明（21）日登錄興櫃交易，每股參考價68元。展望2024年，全家餐飲看好餐飲市場景氣，宣布將加速展店布局，穩健推進轉上櫃掛牌計畫，同時啟動調薪及育才計畫，預計將廣招逾500名正職人員。
2010年9月成立的全家餐飲，目前實收資本額2.3億元，由全家便利商店持股73.91％為最大股東。截至11月底旗下共有4品牌、65家門市，包括日式定食「大戶屋」43家、韓式炸雞「bb.q CHICKEN」20家、個人燒肉「IKIGAI」及「沃克牛排」各1家。
全家餐飲董事長吳勝福表示，台灣2023年平均家戶人口數已降至2.53人，單身人口家戶數破300萬，全家餐飲瞄準「個人型日常食」商機，旗下餐飲品牌堅持使用好食材，運用經營連鎖便利商店的集團資源和經營Know-how，並善用數據掌握市場趨勢和消費者需求。
全家餐飲經營績效穩健成長，疫前連4年營收均達雙位數成長，即使疫情期間餐飲業受影響，營收及店數仍維持雙成長。隨著疫情影響趨緩，2022年合併營收17.42億元、年增達36.78％，稅後淨利0.59億元、年增達71.32％，每股盈餘1.99元，均創歷史新高。
全家餐飲2023年上半年合併營收10.8億元、年增達41.87％，稅後淨利0.41億元、年增達近1.84倍，每股盈餘1.66元。由於前11月自結合併營收19.92億元、年增達28.4％，前10月稅後淨利0.83億元、每股盈餘3.64元，均已超越去年全年，營運篤定再創新高。
展望後市，疫後餐飲市場蓬勃可期，全家餐飲看好明年景氣，目標既有品牌門市營收持續成長，每年維持新展8～12家店，中長期品牌數長期擴增至5～8個。同時，也規畫透過聯名品牌餐點商品化，並計畫將自創燒肉品牌進行海外地區品牌輸出。
吳勝福指出，全家餐飲以「人」為企業重要根本，3年疫情期間不但零裁員，更加發年終讓員工年薪達15.5個月、表現優異者達約18個月，並加強人才培育進行教育訓練。今年第二季完成員工認股、釋出3千張股票，認股對象至門市第一線正職員工，希望能留下優秀人才。
為感謝今年全體同仁努力付出，吳勝福宣布在年度考核後，明年將有3～5％調薪幅度，另依整體績效及個人表現，年度可領取3～8個月激勵及績效獎金，意即表現優異者今年年薪上看20個月，並創造出多位百萬年薪店長。
為布局中長期發展計畫，全家餐飲明年預計招募逾500名正職人員，包括逾50名儲備店長、逾200名儲備主管。新進同仁起薪從34K調升至36K，儲備幹部任用起薪40K。其中，儲備幹部經過培訓並通過考核，有機會快速挑戰店長位階，年薪上看百萬。
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