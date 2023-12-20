【時報記者張漢綺台北報導】為促進我國永續金融的發展，櫃檯買賣中心持續將永續發展債券列為重要推動業務，截至12月19日止，今年以來已發行45檔，發行金額為新台幣1,450.39億元，已超越去年全年發行金額(新台幣1,122億元)，並創下歷年新高紀錄。
根據櫃買中心統計，截至12月19日止，流通在外發行檔數為163檔，發行餘額為新台幣4,808.77億元，今年以來已發行45檔，發行金額為新台幣1,450.39億元，已超越去年全年發行金額(新台幣1,122億元)，並創下歷年新高紀錄，我國永續發展債券已連續三年發行金額突破千億元大關，顯示隨著永續意識持續抬頭，已有愈來愈多發行人透過永續發展債券的發行，向市場傳達永續發展決心，並取得綠色轉型所需資金。
在綠色債券部分，截至112年12月19日止，國內綠色債券流通在外共計99檔，發行餘額達新台幣3,073.69億元；112年截至12月19日止，已發行17檔，發行總金額合計為新台幣756.89億元，包括法國外貿銀行發行新台幣31.06億元、台灣電力發行新台幣96億元、台灣積體電路製造發行新台幣400億元、玉山商業銀行發行新台幣12.83億元、東方匯理銀行台北分行發行新台幣10億元、法國巴黎銀行台北分行發行新台幣18億元、遠東新世紀發行新台幣46億元、聯華電子發行新台幣100億元，另有東方匯理銀行台北分行及台灣積體電路製造分別於11月2日、11月22日取得綠色債券資格認可，後續將發行綠色債券並上櫃掛牌。
至於國內社會責任債券流通在外共計22檔，發行餘額為新台幣546.03億元；112年截至12月19日止，已發行12檔，發行總金額合計為新台幣347.06億元，包括台北富邦商業銀行發行新台幣23億元、台灣大哥大發行新台幣65億元、玉山商業銀行發行新台幣31.91億元、遠傳電信發行新台幣65億元、新韓銀行發行新台幣162.15億元，另有兆豐銀行於11月3日取得社會責任債券資格認可，後續將發行社會責任債券並上櫃掛牌。
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