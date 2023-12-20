【時報-台北電】紅海危機未解，貨櫃航領頭羊長榮(2603)今早再創新高，受到部分資金回流電子股，長榮盤中股價漲多拉回。目前是貨櫃航運淡季，但因此事件促使運價看漲，長榮股價仍守高檔。

相對而言，航空股短期欠缺利多，長榮航(2618)因罷工事件對第一季營運帶來不確定性，但股價力守30元展現抗跌力道。

長榮今早漲1元至148元再創本波新高。買盤追價力道趨緩，目前跌2元至145元，仍呈現高檔盤整之格局。

世界各大貨櫃航運商在遭到葉門什葉派叛軍「青年運動」(Houthi)的攻擊後紛紛更改油輪路線、避開紅海及蘇伊士運河，促使油價跳高、航運成本上揚。

由於巴拿馬運河嚴重乾旱，蘇伊士運河又有安全疑慮，運價可望順勢上漲，將可望帶動長榮、陽明獲利走揚。

長榮今量縮守穩所有均線之上，本波漲較少的陽明(2609)、萬海(2615)早盤走穩，仍在短線題材下吸引資金，帶動短多持續。

受到紅海危機未解，部分貨運承攬業者擬漲價，並利用本次危機重新評估所有低毛利合約。

由於葉門叛軍「青年運動」近期頻繁攻擊行經紅海的商船，馬士基(Maersk)等多家航運巨頭已宣布避開紅海航線、繞道至非洲南部的好望角，台灣的三家上市貨櫃航商也已宣布將先繞道。

外界也憂心，國際航運巨頭暫停紅海船運，可能使原油、穀物和消費品的運輸延宕，保險成本增加，多空因素紛陳。（編輯：沈培華）