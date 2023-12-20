【時報-台北電】台指期今年最後一次結算，台股告別連2黑，重新站回17600關。現階段外資陸續進入長假模式，短線盤勢由內資及集團作帳行情主導，金仁寶集團今日風靡全場，包括仁寶(2324)、泰金寶-DR(9105)雙亮漲停，金寶(2312)跟著大漲7%，成交量分別暴衝至26萬、7萬及5萬張，仁寶搶下人氣王寶座，三寶同步搶進成交量前十大，點火集團股凱碩(8059)、康舒(6282)跟進強彈。

仁寶(2324)衝刺高毛利醫療市場，持續布局開發醫療器材、投入細胞治療領域及長照服務三大領域，近期受惠AI PC即將問世，NB、PC 2024年有望迎來超級換機潮，看好明年市況回暖，獲多頭發動攻擊衝上漲停登逾3個月高，截至發稿，成交量爆衝至26萬張，高居台股人氣王，點火集團股作帳行情。

金寶旗下泰金寶-DR為東南亞最大EMS、JDM和ODM，主要產品涵蓋儲存設備、印表機產品、PCBA、智慧POS機與機上盒設備，前3季EPS成長42％至泰銖0.17億元，近期完成泰銖69億元募款支撐泰國擴廠計畫，並減少泰銖4.86億元財務成本，法人正向看待中長期展望，隨著集團啟動作帳行情盤中放量攻頂，金寶母憑子貴跟著大漲7%，成交量同步放大至5萬張起跳，雙雙擠進台股前十大。

分析師表示，台股上周攀上波段新高後回檔僅2天，今日在AI PC族群強勢領軍下重啟多頭步伐，時序進入2023年最後倒數，法人認為，FOMC會議後，搭配投信、集團作帳及選舉行情齊發威，台股年底前景仍看旺，明年受惠通膨趨緩、庫存去化，輔以AI新應用推波助瀾，可望逐季震盪走高，第四季有機會突破18,500點。(編輯：龍彩霖)