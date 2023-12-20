【時報-台北電】台指期今年最後一次結算，台股告別連2黑，重新站回17600關。現階段外資陸續進入長假模式，短線盤勢由內資及集團作帳行情主導，金仁寶集團今日風靡全場，包括仁寶(2324)、泰金寶-DR(9105)雙亮漲停，金寶(2312)跟著大漲7%，成交量分別暴衝至26萬、7萬及5萬張，仁寶搶下人氣王寶座，三寶同步搶進成交量前十大，點火集團股凱碩(8059)、康舒(6282)跟進強彈。
仁寶(2324)衝刺高毛利醫療市場，持續布局開發醫療器材、投入細胞治療領域及長照服務三大領域，近期受惠AI PC即將問世，NB、PC 2024年有望迎來超級換機潮，看好明年市況回暖，獲多頭發動攻擊衝上漲停登逾3個月高，截至發稿，成交量爆衝至26萬張，高居台股人氣王，點火集團股作帳行情。
金寶旗下泰金寶-DR為東南亞最大EMS、JDM和ODM，主要產品涵蓋儲存設備、印表機產品、PCBA、智慧POS機與機上盒設備，前3季EPS成長42％至泰銖0.17億元，近期完成泰銖69億元募款支撐泰國擴廠計畫，並減少泰銖4.86億元財務成本，法人正向看待中長期展望，隨著集團啟動作帳行情盤中放量攻頂，金寶母憑子貴跟著大漲7%，成交量同步放大至5萬張起跳，雙雙擠進台股前十大。
分析師表示，台股上周攀上波段新高後回檔僅2天，今日在AI PC族群強勢領軍下重啟多頭步伐，時序進入2023年最後倒數，法人認為，FOMC會議後，搭配投信、集團作帳及選舉行情齊發威，台股年底前景仍看旺，明年受惠通膨趨緩、庫存去化，輔以AI新應用推波助瀾，可望逐季震盪走高，第四季有機會突破18,500點。(編輯：龍彩霖)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：