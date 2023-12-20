【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】中國大陸駐俄羅斯大使張漢暉（Zhang Hanhui），在19日報導的俄國官煤RIA（俄新社）中指出，大陸有意擴大與俄羅斯在能源各個生產環節中相互合作。
政治觀察家認為，19日造訪北京的俄羅斯總理米舒斯京，預定20日會見習近平，不過，卻搶先在見面前，率先由俄新社報導，中俄要在能源上擴大支援的消息，表示雙方已認真考慮執行，不只是嘴上說說而已。
這位在職長達4年的大使表示，面對全球能源市場震盪，外部不斷的風險挑戰，中俄始終堅持互信互利原則，不斷加大能源領域合作，為全世界能源發展做出積極貢獻，以及確保全球能源安全。
這位駐俄國的中國大陸代表也表示，中方在這條新的天然氣管線計畫中，提倡要做到上下游融合的互助模式，不只是單純天然氣的貿易活動，還要考慮到延伸整條產業鏈的問題，牽涉到中國大陸整體的天然氣龐大消費市場。
張漢暉指出，中國大陸與俄羅斯之間，正在積極討論俄羅斯計畫中的西伯利亞力量2號（Power of Siberia 2）天然氣管線，包括各種技術以及商轉的合作模式。外電報導，目前這條經由蒙古輸入中國大陸的天然氣管線，處於暫時停工狀態。
政治觀察家補充，這條西伯利亞力量2號無論對中國大陸以及俄羅斯來說，各自有各自的盤算。在經濟制裁下，俄國輸歐的北溪1號瓦斯管，基本上已經沒在運作，為了增加國家收入，俄羅斯冀望西伯利亞力量2號能取代之。
不過，對中國大陸來說，自己並不急於興建此條管線，最主要的是大陸的燃料還夠用，可能要到2030年才需要更多天然氣。長達2600公里的西伯利亞暫時停工，可為大陸爭取更多更好的條件。但無論如何，最不樂見中俄進一步合作的，就是美國為首的西方各國。
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