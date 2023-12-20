【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美國聯準會負責貨幣政策決議的聯邦公開市場委員會（FOMC）明年將調整陣容，意味著來年其政策立場可能更為偏向鴿派。

FOMC的成員包括7位都具有政策表決權的聯準會理事，以及12位轄區聯準銀行總裁，其中5位取得投票權。紐約聯準銀行總裁永久擁有表決權，另外4位則由其他轄區聯準銀行總裁每年輪流出任。

外媒報導，根據FOMC明年第一次例會的出席名單，具有表決權的12人當中，鷹派大將明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡里（Neel Kashkari）和達拉斯聯準銀行總裁洛根（Lorie Logan）將退出，由亞特蘭大聯準銀行總裁博斯蒂克（Raphael Bostic）和舊金山聯準銀行總裁戴利（Mary Daly）兩名偏向鴿派人士取而代之。

鴿派的芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比（Austan Goolsbee）也將交棒，輪到偏向鷹派的克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）取得表決權，不過她將於明年6月退休。

這番調整意味著FOMC的12人決策小組將從今年的「五鷹四鴿」轉變為明年的「四鷹五鴿」。傾向中性立場的決策官員人數則維持在三位不變。