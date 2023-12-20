【時報記者任珮云台北報導】匯豐銀行今（20）日舉行2024年第一季投資展望說明會。匯豐銀行預期，美國聯準會將於2024年6月開始降息，明年降息3碼；而2025年會再延續降息動作，估在第一、二、三季分別各降1碼，至2025年美國政策利率將會降至3.75%~4%。明年全球經濟成長年增率為2.4%，美國為1.7%，中國為4.9%，印度則達6%。
展望未來六個月，匯豐銀行將採取溫和風險偏好的投資策略，減持現金，對美國國債、全球投資等級債券和避險基金持溫和偏高比重配置。匯豐對全球股票持中性配置，其中對美國、新興亞洲和拉丁美洲股票持偏高比重配置。在亞洲（日本以外）股票市場，匯豐青睞結構性成長翹楚，並對印度、印尼和南韓股市持溫和偏高比重配置，持續看好亞洲和台灣的科技股，對中國大陸和香港股票保持中性觀點，並聚焦服務消費板塊的機會。由於美國實際殖利率偏高，成長優於其他已開發經濟體，加上地緣政治不明朗支持避險需求，匯豐維持看好美元的觀點。
匯豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲表示：「展望2024年，我們預期全球金融市場將受到兩項正面因素支持：在通膨持續降溫的情況下，主要西方國家央行已停止升息，美國經濟正走向軟著陸。我們預測聯準會將於明年6月開始降息，預料2024至2025年共降息6次，美國聯邦基金利率可望從現在處於22年高點的5.375%降到2025年底的3.875%。聯準會降息將利率環境從逆風轉變為順風，降息將會削弱現金回報，對債券市場十分有利。美國經濟軟著陸和聯準會降息將帶動2024年的全球風險胃納回升，建議投資人將現金投入優質債券、美國和亞洲股票以及另類投資，有助優化投資組合表現並減緩市場波動的影響，並爭取多元化的回報和收益來源。」
范卓雲指出：「繼2023年債券市場大幅重新定價後，我們認為優質債券將成為2024年上半年最具吸引力的資產類別。我們偏高比重配置美國和英國國債，以及已開發和新興市場投資等級企業債券，聚焦鎖定具吸引力的殖利率。我們預期企業盈餘將在2024年回升，為股票估值帶來更好的基本因素支持，為能夠實現盈餘預期的股票提供上升空間。我們預期全球人工智慧投資熱潮將延續至2024年，進一步鞏固我們看好全球、美國和亞洲科技板塊，尤其是半導體及記憶體行業的復甦前景。」
范卓雲強調：「我們的基本情景預測反映美國經濟軟著陸，儘管2024年的全球經濟成長應遠低於正常水準，但鑒於美國消費穩健，而且政府推出刺激措施，支持科技和醫療保健板塊的投資和創新，因此美國的成長引擎繼續開動。另一方面，中國大陸房地產行業面對結構性調整挑戰，拖累中國大陸經濟成長展望，預計北京政府明年將加大推出財政和貨幣刺激政策，應可支撐經濟成長。預期持續的寬鬆政策將支持中國大陸的國內生產毛額在2023年及2024年分別成長5.2%及4.9%。」
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：