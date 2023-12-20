【時報記者任珮云台北報導】匯豐銀行今（20）日舉行2024年第一季投資展望說明會。匯豐銀行預期，美國聯準會將於2024年6月開始降息，明年降息3碼；而2025年會再延續降息動作，估在第一、二、三季分別各降1碼，至2025年美國政策利率將會降至3.75%~4%。明年全球經濟成長年增率為2.4%，美國為1.7%，中國為4.9%，印度則達6%。

展望未來六個月，匯豐銀行將採取溫和風險偏好的投資策略，減持現金，對美國國債、全球投資等級債券和避險基金持溫和偏高比重配置。匯豐對全球股票持中性配置，其中對美國、新興亞洲和拉丁美洲股票持偏高比重配置。在亞洲（日本以外）股票市場，匯豐青睞結構性成長翹楚，並對印度、印尼和南韓股市持溫和偏高比重配置，持續看好亞洲和台灣的科技股，對中國大陸和香港股票保持中性觀點，並聚焦服務消費板塊的機會。由於美國實際殖利率偏高，成長優於其他已開發經濟體，加上地緣政治不明朗支持避險需求，匯豐維持看好美元的觀點。

匯豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲表示：「展望2024年，我們預期全球金融市場將受到兩項正面因素支持：在通膨持續降溫的情況下，主要西方國家央行已停止升息，美國經濟正走向軟著陸。我們預測聯準會將於明年6月開始降息，預料2024至2025年共降息6次，美國聯邦基金利率可望從現在處於22年高點的5.375%降到2025年底的3.875%。聯準會降息將利率環境從逆風轉變為順風，降息將會削弱現金回報，對債券市場十分有利。美國經濟軟著陸和聯準會降息將帶動2024年的全球風險胃納回升，建議投資人將現金投入優質債券、美國和亞洲股票以及另類投資，有助優化投資組合表現並減緩市場波動的影響，並爭取多元化的回報和收益來源。」

范卓雲指出：「繼2023年債券市場大幅重新定價後，我們認為優質債券將成為2024年上半年最具吸引力的資產類別。我們偏高比重配置美國和英國國債，以及已開發和新興市場投資等級企業債券，聚焦鎖定具吸引力的殖利率。我們預期企業盈餘將在2024年回升，為股票估值帶來更好的基本因素支持，為能夠實現盈餘預期的股票提供上升空間。我們預期全球人工智慧投資熱潮將延續至2024年，進一步鞏固我們看好全球、美國和亞洲科技板塊，尤其是半導體及記憶體行業的復甦前景。」

范卓雲強調：「我們的基本情景預測反映美國經濟軟著陸，儘管2024年的全球經濟成長應遠低於正常水準，但鑒於美國消費穩健，而且政府推出刺激措施，支持科技和醫療保健板塊的投資和創新，因此美國的成長引擎繼續開動。另一方面，中國大陸房地產行業面對結構性調整挑戰，拖累中國大陸經濟成長展望，預計北京政府明年將加大推出財政和貨幣刺激政策，應可支撐經濟成長。預期持續的寬鬆政策將支持中國大陸的國內生產毛額在2023年及2024年分別成長5.2%及4.9%。」