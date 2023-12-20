經濟部投審司指出，今年1至11月核准僑外投資金額共計107億9,141.2萬美元，約為新台幣3,237億4,236萬元，創近15年來同期間次高。由於去年基期較高，雖然今年前11月的核准投資金額仍較年減13.04％，但跌幅已從今年前10月-27.35％已大幅回升14.31個百分點，主要受惠於11月核准多件大型離岸風電相關案件。

經濟部投審司20日公布僑外投資、陸資來台投資、對外投資、對中國大陸投資統計。在核准僑外投資件數方面，今年1至11月核准僑外投資件數為2,102件，較去年同期微幅減少8.89％

投審司表示，11月核准離岸風電投資包含法商 TOTALENERGIES RENEWABLESSAS、英商OSW INVESTMENTS TAIWAN JVCO 2 LIMITED以貸款投資方式，對海鼎二國際投資股份有限公司各別增資新台幣50億3,100萬元；德商 YUNLIN HOLDING GMBH以新台幣179億8,373萬4,966元增資允能風力發電股份有限公司；加拿大商CDP GROUPE INFRASTRUCTURES INC.以貸款投資方式對台灣辰星控股股份有限公司增資新台幣316億8,300萬元等。

今年1至11月核准新設公司件數為1,124件，新設公司投資金額美金6億7,690萬7,278元（約新台幣203億721萬8,358元）。

至於新南向國家來台投資情況，投審司表示，今年1至11月核准新南向國家來台投資件數為609件、年增41.3％，投資金額計25億2,260.5萬美元（約新台幣756億7,815萬元）、年增25.2％，其中投資來源地主要為新加坡、泰國及馬來西亞。

陸資來台投資方面，今年1至11月核准陸資來台投資件數為24件，較去年同期減少45.45％；投資金額計2,738萬6,000美元（約新台幣8億2,158萬元），較去年同期減少21.65％。自2009年6月30日開放陸資來台投資以來，截至今年11月，累計核准陸資來台投資件數為1,580件，核准投資金額計25億9,364.1萬美元（約新台幣778億923萬元）。

對外投資方面，今年1至11月核准對外投資件數為504件，較去年同期增加2.44％；投資金額計228億1,410.7萬美元（約新台幣6,844億2,321萬元），較去年同期增加145.61％，主要因核准台灣積體電路製造股份有限公司以80億美元增資美國TSMC ARIZONACORPORATION及以35億歐元投資德國EUROPEANSEMICONDUCTOR MANUFATURING COMPANY（ESMC）GMBH、鴻海精密工業股份有限公司以8億餘美元增資新加坡FOXCONN SINGAPORE PTE LTD、陽明海運股份有限公司以8億美元增資新加坡陽明（新加坡）私人有限公司等大型投資案所致。

另，今年1至11月核准對新南向國家投資件數為195件，較去年同期增加35.42％，投資金額計51億3,617.5萬美元（約新台幣1,540億8,525萬元），較去年同期增加7.26％；其中投資金額較大者為新加坡、越南及泰國。

對中國大陸投資方面，今年1至11月核准對中國大陸投資件數為305件，件數較去年同期減少7.58％；核准投資金額計29億6,485萬美元（約新台幣889億4,550萬元)，較去年同期減少33.91％。

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