美國聯準會轉趨鴿派，明年有機會啟動降息，全球股債市聯袂反彈。資金重返投資市場，加上新基金募集助攻，推升境內基金總規模來到6.39兆元再創新高，累計今年來成長幅度達31%，其中，復華等7家投信增幅超越整體平均。

據投信投顧公會統計，境內基金總規模在今年8月站上6兆元大關後，持續震盪向上，11月因美國聯準會停止升息、美債殖利率自高檔回落，帶動股債市大漲，推升規模再成長6%，創今年來單月最高增幅，復華、群益、元大、野村等投信11月增幅更逾8%。

除了股債雙漲之外，今年ETF百花齊放，加上新基金募集，是各家投信及境內總基金規模再創新猷的一大助力。其中，台股高股息ETF、美債ETF成為最吸金標的。

截至11月底，規模增長幅度超越整體平均的投信共有7家。復華投信6月掛牌上市的首檔台股月配息ETF復華台灣科技優息(00929)，吸金逾千億，帶動復華投信今年整體規模成長1729億元、增幅65%拿下冠軍。永豐、統一投信各增加292、535億元，增幅61%、58%，分別居第2、3名。

此外，群益、元大、中國信託、國泰等4家投信業者，在新募集及既有美債ETF持續吸金下，今年來規模增長都超過千億元，成長幅度皆優於整體平均的31%。

復華投信投研團隊表示，聯準會結束升息循環、企業獲利成長動能提升、半導體邁入向上週期，有利帶動2024股債雙漲格局，持續看好台股及全球科技股走勢。債市則因通膨疑慮下降，也具表現空間，將吸引資金回流，挹注基金規模成長動能。

00929經理人許忠成表示，台股電子指數自11月以來累積漲幅不小，近日出現震盪，著眼AI趨勢發展，可望帶動新的一波半導體及科技業的擴張循環，推升台股電子產業獲利表現，若遇市場震盪可逢低分批布局，掌握後續的成長契機。

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