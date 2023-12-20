世界衛生組織（WHO）今天將JN.1新型冠狀病毒變異株歸類為「需留意變異株」（variant of interest），並說目前證據顯示JN.1對公共衛生構成的風險低。

至少兩名專家告訴路透社，雖然JN.1可以逃避免疫系統，比其他目前流傳的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異株更容易傳播，但尚未出現會引發更嚴重疾病的跡象。

約翰霍普金斯大學彭博公共衛生學院（Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health）病毒學家裴可斯（Andrew Pekosz）說，雖然可能會有更多感染JN.1的病例，但JN.1不會構成更大的風險。

JN.1先前被歸類為上一代變異株BA.2.86譜系中的需留意變異株，但世衛組織現在把JN.1歸類為個別需留意變異株。

世衛組織表示，目前的疫苗可持續預防JN.1與其他COVID-19流傳變異株引發的重症與死亡。

美國疾病管制暨預防中心（U.S. Centers for Disease Control and Prevention）本月稍早表示，根據最新估計，截至12月8日，亞型變異株JN.1約占美國病例15%至29%。

美國疾管中心表示，目前沒有證據顯示JN.1對公共衛生構成的風險比其他目前流傳的變異株高，施打追加疫苗可持續防範美國人感染JN.1。

根據美國疾管中心資料，美國最早於今年9月偵測到JN.1。

上週，中國偵測到7起JN.1感染病例。