2023年粉紅旋風持續席捲全球，位於高雄英迪格酒店、坐擁絕佳城市夜景的高空酒吧Pier No.1，也將於12月31日舉辦「粉轟趴Pink Party」跨年派對，結合酒店各處粉紅打卡點、露天酒吧DJ馳放電音演奏，及粉紅限定特調等精選酒水暢飲，派對門票每人2,800元起，邀請您佩戴最閃亮的粉紅裝扮，一起耀向全新的2024年。購票可洽klook平台，或撥打07-272-1888由專人服務。
高雄唯一全露天高空酒吧Pier No.1「粉轟趴Pink Party」跨年派對將於12月31日9點熱力開場，10點半前將供應佐酒小點及特製熱紅酒，整晚無限暢飲老虎精釀啤酒、精選紅白酒及粉紅限定特調，VIP包廂更加贈香檳、氣泡酒、開胃拼盤及精美小禮；亦於12月29日、30日提前規劃跨年暖身打卡活動，凡與酒店內粉紅主題佈置合照，並於社群媒體公開貼文打卡，或於google評論留言，即贈英迪格限定環保吸管杯乙個。高雄英迪格酒店邀請貴賓帶著最粉轟最閃耀的心情蒞臨，於一樓大廳兌換手環、派對主題打卡區隨即沖印相片，隨後跟著長達四小時不間斷的熱音表演狂歡嗨翻整晚，派對席次及活動贈禮數量有限，售完(送完)即止。
飲酒勿開車。未滿十八歲者，禁止飲酒
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：