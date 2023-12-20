【時報記者任珮云台北報導】受惠於襲捲全球的AI瘋牛行情，統一FANG+ETF（00757）今日開盤突破66元，再創今年新高價，今年累積漲幅正式超過100%，為台股第一檔單年漲幅達100%的原型股票ETF。同時，00757和富邦NASDAQ(00662)的價差也持續縮小，市場關注00757追過00662的時間點。

00757去年封關價為32.95元，元月初最低一度跌到32.45元，隨著跌深反彈、加上AI大爆發啟航，00757在6月突破去年高點後就一路「見高不是高」，即使第三季隨AI漲多修正，也都屹立於55元之上，呈現看回不回。美國升息到頂趨勢確立，00757在11月開始放膽高飛，今日以66.1元開出，今年累積漲幅超過100%。

同樣是訴求美國高科技ETF的富邦NASDAQ(00662)，今年漲幅雖然也不錯，但爆發力仍略遜於00757。00662今天盤中觸及今年新高價67.95元，累計今年漲幅為59.2%。

翻開台股自2003年第一檔ETF掛牌以來的歷史，據統計，2009年為金融海嘯隔年的強勢反彈年，當年僅有一檔電子ETF年漲幅99.35%。但之後沉寂十年，就算加計槓桿型正2ETF，都不再有年漲幅超過九成的ETF。直到2020年，00757單年漲幅以92.54%封王收官，戰勝所有槓桿、期權商品型ETF。今年00757再度以累積漲幅翻倍解鎖怪物級紀錄，為台股首檔單年漲幅超過100%的原型股ETF，遠勝第二名僅約七成的績效。

統一投信表示，00757雖僅有十檔成分股，但檔檔都是破壞性創新成長型高科技龍頭股，引領美股狂飆的「絕地七騎士」全是00757囊中物，台灣投資人透過00757就能輕鬆參與全球資金盛宴。隨著美國降息趨勢確立，美科技股搶攻估值上調的多頭行情，2024年更將是AI大爆發年，在AI題材中占據絕對優勢的科技巨頭可望如虎添翼，獲得新長線成長動能。