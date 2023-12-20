【時報-台北電】據信報訊，阿里巴巴今(20)日宣布，集團CEO吳泳銘將兼任淘天集團CEO，為以高效的戰略協同和高強度資源投入集團的核心電商業務。

阿里巴巴指出，為完善資本回報率，提升股東價值，將設立資產管理公司，淘天集團原CEO戴珊也將協助籌建，打造專業管理團隊。

阿里巴巴主席蔡崇信表示，吳泳銘接任阿里集團CEO三個月以來，明確全集團的戰略重心和優先順序，圍繞主業進行堅決的取捨，同時全面推動管理團隊年輕化改革，接下來，阿里將全面啟用在基層得到鍛煉。(編輯：邱致馨)

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