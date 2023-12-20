【時報-台北電】據信報訊，阿里巴巴今(20)日宣布，集團CEO吳泳銘將兼任淘天集團CEO，為以高效的戰略協同和高強度資源投入集團的核心電商業務。
阿里巴巴指出，為完善資本回報率，提升股東價值，將設立資產管理公司，淘天集團原CEO戴珊也將協助籌建，打造專業管理團隊。
阿里巴巴主席蔡崇信表示，吳泳銘接任阿里集團CEO三個月以來，明確全集團的戰略重心和優先順序，圍繞主業進行堅決的取捨，同時全面推動管理團隊年輕化改革，接下來，阿里將全面啟用在基層得到鍛煉。(編輯：邱致馨)
【時報-台北電】據信報訊，阿里巴巴今(20)日宣布，集團CEO吳泳銘將兼任淘天集團CEO，為以高效的戰略協同和高強度資源投入集團的核心電商業務。
阿里巴巴指出，為完善資本回報率，提升股東價值，將設立資產管理公司，淘天集團原CEO戴珊也將協助籌建，打造專業管理團隊。
阿里巴巴主席蔡崇信表示，吳泳銘接任阿里集團CEO三個月以來，明確全集團的戰略重心和優先順序，圍繞主業進行堅決的取捨，同時全面推動管理團隊年輕化改革，接下來，阿里將全面啟用在基層得到鍛煉。(編輯：邱致馨)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：