酒後開車容易發生交通事故，美國德州一名男子日前酒駕，以為自己撞到野鹿，沒有停下來查看便繼續開車，清醒後才知道自己撞上一名路人，由於衝擊力道太強，屍體撞破擋風玻璃摔進副駕駛座，伴著男子一路同行將近60公里。
美國國家廣播公司（NBC）報導，這起離譜事故發生在上周六（16日）夜晚，31歲男子弗洛雷斯（Nestor Luján Flores）開車行經達拉斯（Dallas）西區時，因為酒駕意識不清，撞上當時正在通過行人穿越道的一名45歲男子。
當下弗洛雷斯以為自己撞到野鹿，不以為意繼續開車，一路開到60公里外的餐廳才停了下來。有民眾看到該車的擋風玻璃破了一大塊，駕駛趴在方向盤上，趕緊通報警方，待警察趕到後，這才發現車子的副駕駛座上坐著一具男屍，下半身已不知去向。
一名員警表示，他把不省人事的弗洛雷斯帶到警車後座，「整輛車聞起來就跟釀酒廠沒兩樣」。事後警方循線追查，終於在公路上發現遭車輛撞擊的下半身殘肢，死者似乎是一名45歲遊民，而弗洛雷斯則可能面臨酒駕殺人和肇事逃逸兩項罪名起訴。
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