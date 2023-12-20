證交所昨（19）日召開董事會，通過愛爾達（8487）股票在創新板上市案，以及科科科KKT-KY（6950）、藥華藥（6446）及望隼（4771）等三家在一般板上市，其中，藥華藥為櫃轉市。

上櫃生技股相繼掀起來證交所掛牌，繼保瑞19日櫃轉市之後，泰博預計本周五（22日）也將轉進上市掛牌，藥華藥可望在2024年第一季加入上市生技股生力軍。

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