【時報-台北電】台北股市櫃買市場11:00，加權指數232.57點，漲1.49點；總計500家漲、180家跌、105家持平；委買10465384張、委賣6006486張；總成交值400.84億元。

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