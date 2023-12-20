【時報-台北電】台北股市集中市場11:00，加權指數17627.66點，漲51.11點；總計609家漲、271家跌、139家持平；委買35796011張、委賣21722319張；總成交值1616.21億元。

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