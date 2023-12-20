台積電董事長劉德音拋出明（2024）年6月70歲屆齡退休的震撼彈，遺缺由總裁魏哲家繼任，由於魏比劉年長1歲，明年接棒時就達71歲，繼任者比退位者年長，讓劉德音「被退休」的傳聞甚囂塵上，知名半導體分析師陸行之直指，與劉一手主導赴美設廠有關，且暗示決策前，與董事會成員在討論溝通及授權等程序上，可能不甚完備。

陸行之昨（19）日才在臉書發文指出，魏哲家未來1人大權在握，「以後不會再看到雙頭馬車了」，並建議在沒確定美國補助前暫緩美廠投資，並續增股息到合理水準，今（20）日再度發文，分析除了雙首長平行領導制累積摩擦，對劉德音去職的主要原因，直接導向與赴美決策有關。

他引述電子時報報導，表示在創辦人張忠謀等各方不看好下，劉以英特爾代工無法與之抗衡，赴美可一統晶圓代工為由說服董事會全體成員，當時沒人反對，後來卻因未能確認當地政府補助與支持程度，搞得地雷拆不完，相關供應鏈業者認為，劉確得扛責下台，但後續中生代由誰接下負責客戶的總裁大位，同樣值得觀察。

另有網友表示，台積電面對去中化、技術源頭來自於美方，當美國要求赴美時，確實沒有拒絕藉口，陸行之也認同，表示赴美或許是不得不為的事，但幫台積電談一個好的交換條件是必要的，且在決定之前，是否有經過與董事會討論及授權也很關鍵。

赴美資本支出擴大、建廠延宕與工會抗爭等問題，其實都屬預期之中，陸行之認為，顯見問題不是出在執行，是執行的話，就是魏哲家要負責，並透露自己知道的原因不是執行，且透露劉在說服董事會赴美投資時，跟他個人「聽到的不同」，似暗示行動未獲董事會一致認可。

還有網友表示，科技業大咖高管退休，不外乎被退休和高歌離席兩種，這次很像就是被退休，理由公司不會公布，但過一段時間，公司動作就會出現改變，那就是真正的原因。

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