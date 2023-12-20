【時報記者王逸芯台北報導】因應產業逆風，記憶體今年面臨過度減產，使得目前產業已經出現回溫跡象，鈺創(5351)看好目前網通的IP Cam、WiFi路由器等相對活絡，車用部分，因為電動車(EV)也帶動更多的Sensor需求，目前對歐美車廠也有新突破。
鈺創目前觀察客戶端已經回到比較健康的水準，也有客戶開始被庫存，顯示出庫存已經降到一定水準。價格部分，鈺創預計短線價格應該還是持平機會較大，要等到明年第三季比較有機會漲價。
鈺創觀察各個產品應用面需求，以網通的IP Cam、WiFi路由器等需求活絡，消費性電子因為還沒有看到新需求浮現，可能來要再觀察一段時間。車用部分，目前占比鈺創營收約3成，前裝、後裝客戶都有，主要是在顯示器相關應用，目前在歐美車廠也有突破，陸續進入都送樣。未來隨著電動車(EV)市場規模持續放大，需要更多的Sensor，對鈺創絕對是一個機會；軍工部分，鈺創目前還在規畫階段。
另外，因為DRAM大廠均將產能轉為DDR5，使得DDR3與DDR4量價回溫，鈺創可望直接受益。
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