【時報-台北電】美股持續沉浸於降息樂觀預期中，昨夜四大指數續揚，帶動亞股今早紛紛走多，台股雖有台積電(2330)董座劉德音明年退休震撼彈，所幸其股價平穩，大盤仍隨國際股市開高31.8點、為17608.35點，盤初最高達17644.49點，惟5日線反壓仍在，暫以守穩17600關為先，而盤面各大類股則呈現漲多跌少的偏多格局。其中，光電族群由華興(6164)疾攻山頂插旗打前鋒，輔以元晶(6443)、太極(4934)、安集(6477)等連袂帶量漲逾5%助攻，加上面板雙虎也攜手走多，一度拉抬類指漲逾1%、拚返5日線上。

華興(6164)低溫照明訂單傳捷報，11月千萬級以上低溫照明接單已創下三年來新高，今日股價聞訊跳空漲停鎖死在12.75元，改寫7月來波段新高，勇奪光電漲幅王，成交量並同步放大至2600餘張，且漲停仍有逾800張買單排隊。華興昨日法說，高層於會中表示，由於疫情緩和開放後，重要客戶回歸，兩三年來在北美、南美、中國大陸的低溫照明陸續推出新品，重新取得訂單挹注，11月低溫照明接單已創造三年來的新高記錄，此外，在積極調整體質下，目前華興集團已非常健康，也是資金充裕狀態。

元晶(6443)手握大單，2024年展望樂觀，近一周以來外資買多賣少，拉抬5日線向上揚升，昨隨台股休兵回調1日後，今早多頭攻勢再起，目前最高達31.4元、再刷新8月底來波段高價，成交量也同步放大至2.2萬張以上，拿下光電人氣王。元晶前三季營收64.05億元、年增3.8％，稅後純益4.32億元、年增556.4％，每股稅後純益0.89元，賺贏去年同期的0.14元。元晶高層於月初法說中表示，2024年展望樂觀，掌握到的大型訂單占總產能2/3的水準，且美日接單暢旺，未來不排除擴線搶海外市場商機。(編輯：李慧蘭)