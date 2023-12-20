【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】焦點股：

●聯邦快遞（FedEx）周二盤後股價重挫10%。該物流巨頭上季業績表現不如預期，並下修全年營收預測，反映貨運市場旺季不旺。受此拖累，其同業UPS盤後跌3%。聯邦快遞第二財季（截至2023年11月30日）營收年減3%，為221.7億美元，不及市場預期的224億美元。經調整後每股盈餘為3.99美元，亦落後市場預期的4.19美元。受高通膨、高利率和消費者收緊支出影響，聯邦快遞的營收已跌5個季度。該公司將全年營收預測從「近乎持平」下修至「出現低個位數跌幅」。

●波音收漲1.2%。德國漢莎航空（Lufthansa）宣布向該飛機製造商訂購40架737-8 MAX噴射機。

●輝達（Nvidia）跌0.94%，收在496.04美元，在主要晶片股中表現相對疲弱，儘管陸媒報導輝達將在12月28日晚間10點發表專門針對中國市場的「特供版」顯卡—GeForce RTX4090 D，較業界預期要到明年才會亮相的時間表提前許多。規格降低的RTX4090 D旨在取代被美國列入出口管制的RTX4090。日前美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）在接受訪問時表示，輝達「可以、將會且應該」把AI晶片賣給中國，因為大多數的AI晶片都將做為商業用途，但「我們不能允許他們出貨最精密、處理效能最高的AI晶片，這將使中國能夠訓練他們最先進的模型」。市場解讀為拜登政府將開綠燈，同意輝達向中國銷售「不是最先進」的AI晶片。