日銀仍維持全球唯一的負利率，昨日圓急貶，日股大漲，逾8成經濟學家都預估，明年負利率會退場，最快在4月，代表現在還有便宜日圓可撿，可趁台幣強時多換點回來，哈日族可赴日大買特買，也可投資日股、日圓ETF，因為日股估值比美股便宜2倍，日商現金又稱冠全球，還有巴菲特和外資瘋買，中長線獲利誘人。財經部落客「碎念女子」表示，有9檔相關ETF可參考。

碎念女子在臉書表示，日銀（日本央行：BOJ）昨（19）日在年度最後一次政策會議上，維持貨幣政策不變後，日股大漲，日經指數飆漲307.21點，收33,244.67點（+1.1%）。從日圓兌美元匯率來看，日圓再度走貶，最低貶破144.5兌1美元。

日銀總裁植田和男表示，日本經濟仍處於溫和復甦的軌道，任何貨幣政策轉變，都取決於明年加薪能否推升通膨2%目標（去年4月通膨因進口成本推升，早逾2%至今），在達標2%前，日銀仍將保持超寬鬆貨幣政策，以支持經濟和物價成長。

想要投資日本的朋友，最簡單的方式是透過ETF

從BOJ會議的決策來看，女子也認為是合理的，尤其對於刺激日本經濟、出口導向產業都是有幫助的。尤其疫情之後，日本觀光產業受惠於「便宜日圓、高品質基礎建設的旅遊體驗」，赴日旅客已經恢復到COVID-19之前的水準。

如果想要投資日本的朋友，最簡單的方式是透過ETF，目前市場上有：

◎富邦日本（00645）

◎元大日經225（00661）

◎國泰日經225（00657）

（後面二者追蹤相同指數，理論上報酬差異不大）

如果想具有槓桿交易資格的，則有：

◎富邦日本正2（00640L）

◎富邦日本反1（00641R）

◎國泰日本正2（00658L）

◎國泰日本反1（00659R）

甚至也有日圓相關的產品：

◎期元大S&P日圓正2（00706L）

◎期元大S&P日圓反1（00707R）

這二者比較特別，是看「日圓兌美元」的走勢，舉例來說，00706L白話文是日圓兌美元的價格，如果日圓匯率走強，那就會上漲的意思，反1則是相反。

最後還是提醒大家，槓桿跟反向的產品波動比較大，瞭解特性再來投資。而除了ETF之外，也有少數共同基金可以選擇，這個女子之後再來討論。

※免責聲明：本文獲得《碎念女子》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。