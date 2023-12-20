【時報記者林資傑台北報導】台股近期在外資放假、內資主導下呈現高檔震盪、盤面類股輪動態勢，隨著年末節慶聚餐及企業尾牙需求旺季到來，觀光餐旅股營運旺季動能轉強，成為今（20）日盤面資金焦點，上市、上櫃觀光餐旅股分別上漲1.85％及1.2％，領漲盤面各類股。
其中，飯店股成為領漲觀光餐旅類股主力，寒舍(2739)放量飆漲逾8％，雲品(2748)及夏都(2722)同步放量勁揚逾6％，老爺知(5704)上漲4.5％、六福(2705)及富野(2736)齊揚4％，華園(2702)漲逾3％、晶華(2707)及亞都麗緻(5702)齊揚逾2％。
餐飲股表現穩健，王品(2727)及亞洲藏壽司(2754)齊揚近3％，新天地(8940)漲近2.5％，八方雲集(2753)及六角(2729)漲近2％。旅遊股同步普揚，山富(2743)漲逾3.5％、雄獅(2731)及鳳凰(5706)漲近3％、五福(2745)漲逾2.5％、易飛網(2734)漲逾2％。
餐飲業受惠疫後內需消費暢旺及展店效益，2023年營運普遍顯著好轉，其中王品、安心(1259)、瓦城(2729)、亞洲藏壽司、漢來美食(1268)、乾杯(1269)、豆府(2752)、揚秦(2755)、王座(2751)、老四川(2741)、橘焱胡同(2761)等公司，前11月營收均已提前改寫年度新高。
同時，新一波餐飲集團跨牌潮亦顯現，包括築間-新(7723)及全家便利商店轉投資的全家餐飲(7708)，將於明（21）日登錄興櫃，三商投控轉投資的三商餐飲(7708)亦將於22日登錄興櫃，3家餐飲新兵的前11月營收，亦已同步提前改寫年度新高。
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