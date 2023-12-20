【時報-台北電】由於礦場關閉供應中斷和倫敦金屬交易所（LME）註冊倉庫銅庫存下降，加上，投資者押注美國聯邦儲備理事會(FED)將很快開始降息，並在本周稍後公佈通膨數據之前繼續拋售美元，影響美元指數下跌，美元走軟使得以美元計價的金屬價格更顯便宜具吸引力，致倫敦(LME)銅價上漲，上海市場隨之上揚。
周三(12/20)截至台北時間10:50，上海期貨交易所銅價上漲0.72%，報每公噸68,970人民幣，盤中最高一度漲觸每公噸69,270人民幣。(編輯:呂方維)(商品行情網）
【時報-台北電】由於礦場關閉供應中斷和倫敦金屬交易所（LME）註冊倉庫銅庫存下降，加上，投資者押注美國聯邦儲備理事會(FED)將很快開始降息，並在本周稍後公佈通膨數據之前繼續拋售美元，影響美元指數下跌，美元走軟使得以美元計價的金屬價格更顯便宜具吸引力，致倫敦(LME)銅價上漲，上海市場隨之上揚。
周三(12/20)截至台北時間10:50，上海期貨交易所銅價上漲0.72%，報每公噸68,970人民幣，盤中最高一度漲觸每公噸69,270人民幣。(編輯:呂方維)(商品行情網）
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