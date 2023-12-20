【時報-台北電】中國人民銀行未降息，今(20)日宣布1年期貸款市場報價利率(LPR)3.45%，連續第四個月不變，5年期為4.2%，則是連續第六個月按兵不動。
LPR利率以中期借貸便利(MLF)利率與銀行加點形成的方式，12月MLF利率持穩，央行決定不降息，LPR保持不變。央行12月MLF超額續作人民幣1.45兆元，利率維持在2.5%。
觀察今年全年，1年LPR累計下調20個基點，5年以上LPR下調幅度為10個基點，上一次調整是在8月，1年期LPR下調10個基點，5年期以上LPR不變。
光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，12月LPR維持穩定，符合市場預期。12月MLF政策利率持續維持穩定，11月金融數據超預期表現，加上部分銀行淨利差壓力仍大，市場為LPR維持穩定已有預期。
中國國家外匯管理局副局長王春英指出，中國經濟回升向好、長期向好的基本趨勢沒有改變，經濟基本面對穩定跨境資金流動的支撐作用將增強；市場預計美聯儲加息進程漸近終點，未來可能逐步啟動降息，美元利率、匯率有望總體回落。(編輯：邱致馨)
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