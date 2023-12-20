【時報-台北電】隔夜美股四大指數收紅，道指連5日創高、那指攻上萬五大關。護國神山台積電(2330)董座劉德音拋出明年退休震撼彈，隔夜ADR小漲，今日於台股表現相對沉悶，反倒是即將迎來AI PC元年的概念股買盤炙熱大鳴大放，仁寶(2324)噴量攻頂扮主攻手，英業達(2356)、宏碁(2353)雙雙大漲半根停板緊追，華碩(2357)強彈逾4%改寫25年高超搶鏡，廣達(2382)、緯創(3231)也快步跟上，AI大軍滿血復活，仁寶(2324)、宏碁(2353)、英業達(2356)居成交量前3大，助攻台股多頭重啟站回五日線及17600關失土。
AI霸主輝達近期過關斬將，特別供應中國市場計畫快馬加鞭，原預期明年登場的降規版RTX4090 D高階版繪圖卡，傳搶在12月28日年底正式發表，相關概念股包括台積電、華碩、微星、技嘉、雙鴻等業者可望受惠，今日股價強勢表態，僅台積電走勢溫吞。
台積電(2330)董事長劉德音拋出震撼彈，19日宣布將不參與下屆董事提名，並於2024年股東大會後退休，雙首長共治恐成絕響，外資今年來大舉回補47.86萬張，持股比率72.74％，台積電ADR隔夜小漲，早盤觀望氣氛濃厚，平盤附近小波動。
隨著AI PC市場討論熱度攀升、出貨動能看旺，市場預期NB、PC 明年有望迎來超級換機潮，受惠AI PC即將問世，預估出貨總量年增10倍，指標股華碩（2357）、仁寶（2324）看好明年市況回暖，今日雙雙扮演領頭羊，仁寶盤中觸漲停站上逾3個月高，截至發稿，成交量爆衝至22萬張傲視台股，華碩則在投信連10買助攻下大漲5%改寫25年高。
宏碁(2353)受惠AI PC帶動評價面上升，整體營運穩健向上，在AI族群中擁相對低價優勢，近五日獲法人敲進5.6萬張，帶動日K連3揚，盤中噴量大漲7%站上逾11年半高點，成交量衝上11萬張僅次於仁寶居台股第二大。
另外，近五日遭法人重砍近10萬張拖累股價連3黑的英業達(2356)也吹起反攻號角，在低接買盤進場拉抬下止跌反彈近5%，不但保住季線大關，成交量也來到約9萬張居台股第三大，點火廣達(2382)、緯創(3231)聯袂勁揚逾2%。
分析師表示，台指期今日在外資放假前進行今年最後一次結算，中長期看多趨勢不變，預料結算後有機會衝刺一波年底行情，電子留意AI、手機、網通等族群。預期明年牛市續行，AI未來十年都將是主軸，明年將從1.0進化到2.0，根據統計數據，半導體AI產業成長周期啟動時，股價漲勢才剛開始。(編輯：龍彩霖)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：