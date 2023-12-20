【時報-台北電】隔夜美股四大指數收紅，道指連5日創高、那指攻上萬五大關。護國神山台積電(2330)董座劉德音拋出明年退休震撼彈，隔夜ADR小漲，今日於台股表現相對沉悶，反倒是即將迎來AI PC元年的概念股買盤炙熱大鳴大放，仁寶(2324)噴量攻頂扮主攻手，英業達(2356)、宏碁(2353)雙雙大漲半根停板緊追，華碩(2357)強彈逾4%改寫25年高超搶鏡，廣達(2382)、緯創(3231)也快步跟上，AI大軍滿血復活，仁寶(2324)、宏碁(2353)、英業達(2356)居成交量前3大，助攻台股多頭重啟站回五日線及17600關失土。

AI霸主輝達近期過關斬將，特別供應中國市場計畫快馬加鞭，原預期明年登場的降規版RTX4090 D高階版繪圖卡，傳搶在12月28日年底正式發表，相關概念股包括台積電、華碩、微星、技嘉、雙鴻等業者可望受惠，今日股價強勢表態，僅台積電走勢溫吞。

台積電(2330)董事長劉德音拋出震撼彈，19日宣布將不參與下屆董事提名，並於2024年股東大會後退休，雙首長共治恐成絕響，外資今年來大舉回補47.86萬張，持股比率72.74％，台積電ADR隔夜小漲，早盤觀望氣氛濃厚，平盤附近小波動。

隨著AI PC市場討論熱度攀升、出貨動能看旺，市場預期NB、PC 明年有望迎來超級換機潮，受惠AI PC即將問世，預估出貨總量年增10倍，指標股華碩（2357）、仁寶（2324）看好明年市況回暖，今日雙雙扮演領頭羊，仁寶盤中觸漲停站上逾3個月高，截至發稿，成交量爆衝至22萬張傲視台股，華碩則在投信連10買助攻下大漲5%改寫25年高。

宏碁(2353)受惠AI PC帶動評價面上升，整體營運穩健向上，在AI族群中擁相對低價優勢，近五日獲法人敲進5.6萬張，帶動日K連3揚，盤中噴量大漲7%站上逾11年半高點，成交量衝上11萬張僅次於仁寶居台股第二大。

另外，近五日遭法人重砍近10萬張拖累股價連3黑的英業達(2356)也吹起反攻號角，在低接買盤進場拉抬下止跌反彈近5%，不但保住季線大關，成交量也來到約9萬張居台股第三大，點火廣達(2382)、緯創(3231)聯袂勁揚逾2%。

分析師表示，台指期今日在外資放假前進行今年最後一次結算，中長期看多趨勢不變，預料結算後有機會衝刺一波年底行情，電子留意AI、手機、網通等族群。預期明年牛市續行，AI未來十年都將是主軸，明年將從1.0進化到2.0，根據統計數據，半導體AI產業成長周期啟動時，股價漲勢才剛開始。(編輯：龍彩霖)