為滿足小家庭和單身獨居族群對「簡單烹調、快速即食」的需求，「王品嚴選」推出「高湯大餛飩」系列，一袋吃得到飽滿餛飩與濃醇高湯，也與精品火鍋「青花驕」聯手推出季節限定「椒麻豬肉水餃」。還開發出號稱會開瓦斯就能端出餐廳級美味的「番茄慢燉牛排湯」。而用餐時段總是大排長龍的「石二鍋」，針對追求省時省事的族群規劃「生食外帶超值組合」，12月31日前憑門店發送的限量優惠券，消費指定組合即贈「檸檬冬瓜冰沙」，滿額再免費招待「澎湖小卷」，堪稱小家庭與單身者的神隊友。

看好冷凍主食「簡單開伙，輕鬆上桌」的商機，「王品嚴選」冷凍水餃自去年夏天開賣以來，曾創下日銷逾5,000盒的好成績，這回與精品火鍋「青花驕」聯手推出期間限定「椒麻豬肉水餃」，嚴選台灣溫體豬後腿肉鮮切現絞，保留巨大爆汁特色，再加入重慶江津九葉青花椒，增添鮮麻口感。同時將相同元素延伸，提供全新主食商品「高湯大餛飩」系列，每顆餛飩重達18克，且有「鮮肉大餛飩＋台式紅蔥雞高湯」和「鮮蝦大餛飩＋日式豚骨高湯」兩種選擇，快速餵飽每一張嘴。

9月於美式賣場販售的「番茄慢燉牛排湯」，甫上架就被網路社團強力激推，以整顆番茄燉煮美國帶骨嫩肩牛小排，湯頭濃郁、肉質軟嫩，加入不同主食配料還能變化出不同料理，號稱只要會開瓦斯就能在10分鐘後享用到餐廳級美味。

人氣居高不下的「石二鍋」不僅專注開發新湯品，也積極規劃生食外帶組合。即日起推出「蒜香胡椒鍋」，以豬骨、雞高湯為基底，搭配蒜頭與胡椒辛香，熬煮出乳白濃郁湯底，入口濃醇、尾韻辛香，搭配各式主餐都對味。針對沒時間排隊內用和買菜的鍋友，「石二鍋」規劃2人份的「生食外帶組合」，每袋399元，包含經典湯底、採安心盒蓋設計的輕纖蔬菜盤、真空鮮凍肉盤、火鍋料等品項和獨家設計提袋，2~3人份的澎派組合一袋滿足，隨時隨地輕鬆開鍋。12月底前，搭配全台門店限量發送的優惠券，消費「生食外帶組合」即贈「檸檬冬瓜冰沙」或「百頁魚豆腐」；外帶滿500元送「芋香貢丸」，滿700元直接兌換限量「澎湖小卷」。