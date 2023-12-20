天成飯店集團搶攻甜蜜商機，集團旗下四館同步推出出「情人節指定日住房優惠」，2024年2月13日及2月14日入住天成文旅繪日之丘及桃園高爾夫俱樂部‧悅華大酒店，三天兩夜享情人節當晚官網優惠價再五折優惠。2024年2月14日雙人入住朋趣一泊四食，每人每晚5,214元起。瑞穗天合國際觀光酒店則為相同房型連續入住兩晚以上享2月14日情人節當晚，官網優惠價再五折。

天成飯店集團「情人節指定日住房優惠」，戀人以優惠價入住，除入住舒適客房外，還可享豐富美饌及趣味設施，情侶可選擇有著阿里山角下最美飯店美譽的天成文旅-繪日之丘，入住2024年2月13日至2月14日三天兩夜享情人節當晚官網優惠價再五折，精緻客房平均每人每晚2,700元起，還可享有翌日美味早餐。飯店於每日下午3點至晚上6點舉辦茶聚活動，旅客可細細品嘗阿里山高山茶與道地茶點，還可以至

星空童樂室品嚐限定的50款免費古早味零食、餅乾與飲料，希望帶給旅客們童年的樸實美味，另有各式趣味小遊戲、手足球檯、飛鏢機、SWITCH遊戲機等。

桃園高爾夫俱樂部‧悅華大酒店讓戀人牽手恣意享受大自然，入住2024年2月13日至2月14日三天兩夜享情人節當晚官網優惠價再五折，精緻客房平均每人每晚2,125元起，除了可享有豐盛的自助式早餐外，飯店每晚八點至十點於陽光咖啡廳為旅客準備許多特色小點，包含：客家梅干肉燥飯、台南傳統擔仔麵、香酥可口燒餅油條、軟嫩甜蜜蒸栗子地瓜、消夜霸王台式鹹酥雞、熱氣撲鼻加熱滷味及嗆辣舒爽的麻辣燙等多樣選擇待旅客品嚐，度過怡然輕鬆的情人假期。

露營車體驗「朋趣」提供一泊四食全包式奢華度假體驗，於2024年2月14日當天雙人入住，栗比號每人每晚5,214元起，再加贈精選紅酒乙瓶。早餐提供多款台灣在地特色中式佳餚一次滿足。下午食光以野餐籃裝盛，提供各式輕食餐點與飲品，於大自然中體驗野餐樂趣。晚餐則獻上BBQ豪華海陸火烤饗宴體驗戶外烹飪樂趣，夜晚再由專屬管家提供宵夜泡麵現煮服務。入住期間可免費暢玩夢幻旋轉木馬、摩天輪、旋轉咖啡杯等，朋趣貴賓再享免費一小時VR高爾夫，逼真體驗高爾夫球樂趣，夜間的星空電影院則伴隨棋布星羅，給予戀人滿滿難忘回憶。

獲卓越五星榮耀的瑞穗天合國際觀光酒店，於2024年2月8日至2月14日期間，相同房型連續入住兩晚以上，享2月14日情人節當晚官網優惠價再五折，並可享有早餐及晚餐一泊二食，入住莊園區或格蘭別墅區房型更加碼贈美饌廣場輕食券每人乙張。館內各式水陸設施無限暢玩，客房內泡湯池和占地2,300坪的金色水樂園更可享受瑞穗特有溫泉黃金湯，泡浴後感受到肌膚滑嫩，是國內不容錯過的溫泉區，南歐城堡

的外型擁有台版迪士尼的美譽，是近年來花蓮最夯的度假首選，戀人相聚在此，享受無與倫比的浪漫時光。

【禁止酒駕，飲酒過量有害健康】【禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒】