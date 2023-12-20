天成飯店集團搶攻甜蜜商機，集團旗下四館同步推出出「情人節指定日住房優惠」，2024年2月13日及2月14日入住天成文旅繪日之丘及桃園高爾夫俱樂部‧悅華大酒店，三天兩夜享情人節當晚官網優惠價再五折優惠。2024年2月14日雙人入住朋趣一泊四食，每人每晚5,214元起。瑞穗天合國際觀光酒店則為相同房型連續入住兩晚以上享2月14日情人節當晚，官網優惠價再五折。
天成飯店集團「情人節指定日住房優惠」，戀人以優惠價入住，除入住舒適客房外，還可享豐富美饌及趣味設施，情侶可選擇有著阿里山角下最美飯店美譽的天成文旅-繪日之丘，入住2024年2月13日至2月14日三天兩夜享情人節當晚官網優惠價再五折，精緻客房平均每人每晚2,700元起，還可享有翌日美味早餐。飯店於每日下午3點至晚上6點舉辦茶聚活動，旅客可細細品嘗阿里山高山茶與道地茶點，還可以至
星空童樂室品嚐限定的50款免費古早味零食、餅乾與飲料，希望帶給旅客們童年的樸實美味，另有各式趣味小遊戲、手足球檯、飛鏢機、SWITCH遊戲機等。
桃園高爾夫俱樂部‧悅華大酒店讓戀人牽手恣意享受大自然，入住2024年2月13日至2月14日三天兩夜享情人節當晚官網優惠價再五折，精緻客房平均每人每晚2,125元起，除了可享有豐盛的自助式早餐外，飯店每晚八點至十點於陽光咖啡廳為旅客準備許多特色小點，包含：客家梅干肉燥飯、台南傳統擔仔麵、香酥可口燒餅油條、軟嫩甜蜜蒸栗子地瓜、消夜霸王台式鹹酥雞、熱氣撲鼻加熱滷味及嗆辣舒爽的麻辣燙等多樣選擇待旅客品嚐，度過怡然輕鬆的情人假期。
露營車體驗「朋趣」提供一泊四食全包式奢華度假體驗，於2024年2月14日當天雙人入住，栗比號每人每晚5,214元起，再加贈精選紅酒乙瓶。早餐提供多款台灣在地特色中式佳餚一次滿足。下午食光以野餐籃裝盛，提供各式輕食餐點與飲品，於大自然中體驗野餐樂趣。晚餐則獻上BBQ豪華海陸火烤饗宴體驗戶外烹飪樂趣，夜晚再由專屬管家提供宵夜泡麵現煮服務。入住期間可免費暢玩夢幻旋轉木馬、摩天輪、旋轉咖啡杯等，朋趣貴賓再享免費一小時VR高爾夫，逼真體驗高爾夫球樂趣，夜間的星空電影院則伴隨棋布星羅，給予戀人滿滿難忘回憶。
獲卓越五星榮耀的瑞穗天合國際觀光酒店，於2024年2月8日至2月14日期間，相同房型連續入住兩晚以上，享2月14日情人節當晚官網優惠價再五折，並可享有早餐及晚餐一泊二食，入住莊園區或格蘭別墅區房型更加碼贈美饌廣場輕食券每人乙張。館內各式水陸設施無限暢玩，客房內泡湯池和占地2,300坪的金色水樂園更可享受瑞穗特有溫泉黃金湯，泡浴後感受到肌膚滑嫩，是國內不容錯過的溫泉區，南歐城堡
的外型擁有台版迪士尼的美譽，是近年來花蓮最夯的度假首選，戀人相聚在此，享受無與倫比的浪漫時光。
【禁止酒駕，飲酒過量有害健康】【禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒】
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：